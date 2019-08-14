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Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в совещании, посвященном подготовке II съезда Общества русской словесности

16 октября в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялось совещание, посвященное подготовке II съезда Общества русской словесности. Съезд состоится 6 ноября в рамках работы Всероссийского съезда учителей и преподавателей русского языка и литературы.

Совещание возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает портал Патриархия.ру.

В совещании приняли участие председатель Патриаршего совета по культуре, ответственный секретарь Общества русской словесности митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцов, управляющий вице-президент Российского книжного союза Л.Л. Палько, проректор - начальник Управления по работе с талантливой молодежью Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, председатель правления Фонда сохранения и изучения родных языков Российской Федерации Т.В. Кортава, руководитель Управления проектов Патриаршего совета по культуре М.Х. Паласио.

Участники заседания обсудили ряд организационных вопросов, а также основные направления работы и проблематику предстоящего форума, на котором будут рассмотрены следующие темы: место русской словесности в системе гуманитарных знаний, роль учителя словесности в современном гуманитарном пространстве, современные подходы и технологии преподавания словесности, формирование читательской культуры современной молодежи и др.

Ожидается, что в съезде примут участие около двух тысяч человек из 24 стран.