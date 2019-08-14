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В РПЦ назвали отслеживание маньяков в соцсетях эффективнее смертной казни

В Русской православной церкви считают, что возврат к смертной казни не решит проблемы, а помочь обезопасить общество может отслеживание потенциальных преступников в социальных сетях. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Введение смертной казни не решит существующую проблему, и оно не обезопасит общество от маньяков и преступников, а вот следить за этими маньяками, следить за ними в социальных сетях, отслеживать их передвижения, предупреждать людей - вот это все то, что могут и должны делать правоохранительные органы», - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

По его мнению, введение смертной казни не остановит преступников, скорее их «могло бы напугать пожизненное заключение».

Кроме того, иерарх указал на примеры из новейшей и недавней истории, когда при расследовании преступлений совершались ошибки: подозрение падало на одного человека, а виновным потом оказывался другой, «причем даже признательные показания не являются показателем того, что виноват именно этот человек».

«Люди могут признаваться под пытками, кто-то под психологическим воздействием, кто-то по иным причинам, - сказал он, - и только спустя годы выяснялось, что виноват был совсем другой человек».

В то же время митрополит отметил, что сейчас почти каждый имеет какое-то присутствие в интернете, в том числе свои страницы в соцсетях. «Даже по этому материалу, который находится в открытом доступе, можно выявлять социально опасных людей и предупреждать совершаемые ими преступления», - убежден он.