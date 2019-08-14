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Митрополит Псковский и Порховский Тихон объявил о строительстве новой сцены при расширении «Херсонеса Таврического»

Новую открытую сцену планируется построить на участке, который будет передан севастопольскому музею-заповеднику «Херсонес Таврический», сообщил в пятницу митрополит Псковский и Порховский Тихон, который возглавляет Патриарший совет по культуре, курирующий работу одного из основных партнеров «Херсонеса» - фонда гуманитарных проектов «Моя история». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковской митрополии Русской православной церкви, со ссылкой на ТАСС.

В июле сообщалось, что воинские части Минобороны в Карантинной бухте Севастополя перебазируют, а участок используют для расширения музея-заповедника «Херсонес Таврический». После передачи, отметил позднее врио губернатора Михаил Развожаев, на этом участке будут проведены археологические раскопки.

«Сейчас музею передают новые пространства. Мы намереваемся сделать на этом месте открытую сцену, потому что востребованы и концерты, и пьесы античных авторов», - рассказал митрополит Тихон.

Он уточнил, что строительство возможно только после того, как археологи обследуют территорию. Примерный проект уже приготовлен, но он будет зависеть от того, что археологи найдут на новом участке, сообщили в митрополии.

Владыка добавил, что спектакли в «Херсонесе» давали еще в советское время, практика продолжилась при Украине. После 2014 года представления дают в отреставрированном античном амфитеатре (здесь все лето дает представления «Античный театр», в котором участвуют севастопольские актеры) и на временных сценах - в этом году были смонтированы две площадки для мультимедийного спектакля «Грифон» и международного фестиваля оперы и балета.

Он также сообщил, что на новом участке планируется создать несколько небольших музейных пространств - в том числе, музей античности и Византии, музей христианства. Площадки будут интересны, в том числе, и для молодежи.

Напомним о Херсонесе. В месте, где сейчас находится Севастополь, более 2,5 тысячи лет назад была основана древнегреческая колония - город Херсонес. Он существовал до конца ХIV века нашей эры участок школы водолазов находится севернее музея, на берегу Карантинной бухты. В древности здесь, предположительно, располагался пригород Херсонеса, совсем рядом проходит городская стена, остатки которой сохранились до сих пор и входят в экспозицию музея.

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тысячу артефактов, архив насчитывает более 200 тысяч документов, а научная библиотека содержит более 30 тысяч книг.