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Митрополит Тихон представил президенту Путину и патриарху Кириллу выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Москве. ФОТО

Сегодня, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», открывшуюся в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

XVIII церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», посвященная Дню народного единства, проходит с 4 ноября по 8 декабря. Организаторы выставки ― Патриарший совет по культуре, Правительство Москвы, Министерство культуры РФ, Исторический парк «Россия — Моя история», Российское военно-историческое общество. В кураторскую группу выставки под руководством директора Государственной Третьяковской галереи З.И. Трегуловой вошли искусствоведы Третьяковской галереи и ГМВЗ «РОСИЗО».

Нынешняя экспозиция в Манеже — первая сводная ретроспективная выставка, посвященная важнейшей для отечественной истории и отечественного искусства теме. 150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России впервые представлены в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-2010-х годов. Участие в выставке приняли 42 музея. Картины привезены со всех концов России — от Калининграда до Хабаровска, от Архангельска до Астрахани. Наряду с программными и всем известными работами знаменитых мастеров, составляющими гордость собраний центральных музеев, в экспозицию вошли ценные и значимые произведения живописи и скульптуры из региональных музеев, многие из которых экспонируются в Москве впервые.

Фото: свящ.Игорь Палкин, kremlin.ru

Как сообщает официальынй сайт Псковской епархии, главу государства и Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождали министр культуры РФ В.Р. Мединский, мэр Москвы С.С. Собянин, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи З.И. Трегулова.

Президент Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл поклонились главной святыне выставки — иконе святителя Николая Чудотворца из Николо-Богоявленского собора Санкт-Петербурга. В годы войны перед ней совершались ежедневные молебны о победе русского воинства и снятии блокады. Часто эти богослужения возглавлял митрополит Алексий (Симанский) — будущий Патриарх Московский и всея Руси, в те годы занимавший Ленинградскую кафедру.

Осматривая экспозицию, Президент России и Предстоятель Русской Церкви остановились у стенда «Ржевский мемориал советскому солдату». Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны будет возведен подо Ржевом, на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов. В памяти народа город Ржев навсегда останется символом ожесточенных сражений, продолжавшихся 14 месяцев и стоивших жизни сотням тысяч бойцов и командиров Красной армии.

Далее гости ознакомились с экспозициями залов «Начало войны», «Фронт», «Память истории», «Оккупация», «Фронтовой заказ», «Салют Победы», «Маршалы Победы», «Слава павшим героям», «Воспоминания: 1950-е», «Память: 1960-е», «Старые раны: 1960-е», «День Победы: 1970-е», «Эхо прошедшей войны: 1980-1990-е», «Связь времен 1980-2000-е», «За отвагу» (художники Александр Виноградов и Владимир Дубосарский посвятили ветеранам Великой Отечественной войны полотно-панораму, использовав название самой ценной солдатской медали, которую давали только за личную храбрость и мужество в бою).

Выставка «Память поколений» стала продолжением экспозиции «Сокровища музеев России», в 2018 году с успехом проходившей в Манеже и в восьми региональных центрах страны. Эта выставка оказалась чрезвычайно востребованной: за три недели в Москве ее посетили свыше 250 тысяч человек, а в регионах увидели более миллиона посетителей.

Первые залы выставки «Память поколений» повествуют о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинства врага на оккупированных территориях, события на фронте, жизнь и труд в тылу; рассказывают о героизме защитников Отечества, и, наконец, о Победе. Вторая часть экспозиции посвящена осмыслению военного подвига и трагедии народа в живописи послевоенных лет.

Экспозиция знакомит посетителей с творчеством известных отечественных художников и скульпторов: А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, В. Мухиной, Е. Вучетича, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. Яковлева, И. Глазунова, В. Попкова, Г. Коржева и многих других.

Посетители выставки увидят, в частности, полотна Александра Дейнеки «Сгоревшая деревня», «В оккупации», которые напоминают о времени страшных испытаний для нашей страны, современником и свидетелем которых стал знаменитый художник.

Юрий Пименов, автор знаменитой довоенной картины «Новая Москва», в годы войны создал картину — «Фронтовая дорога», которая представлена на выставке в Манеже.

Размещенное в экспозиции трагическое произведение Аркадия Пластова «Фашист пролетел» напоминает о зверствах фашизма и о том, что во время Тегеранской конференции 1943 года об открытии второго фронта, именно эта картина, размещенная в зале переговоров, по свидетельствам очевидцев, поразила Ф. Рузвельта и У. Черчилля.

Представленный на выставке триптих Павла Корина «Александр Невский» стал одним из символов грядущей Победы. Произведение, созданное в 1942-1943 годах, было призвано поднять дух народа.

Вскоре после Победы художник Александр Лактионов написал картину «Письмо с фронта», которая завоевала любовь миллионов людей. Она принесла художнику всесоюзную славу, ее репродукции размещались в учебниках и журналах, выпускались в виде календарей и плакатов.

Из скульптурных работ посетители увидят произведения Веры Мухиной и Евгения Вучетича, в том числе модели монументов «Воин-освободитель» и «Родина-мать».