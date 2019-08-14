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Копия иконы Успения Божией Матери из Псково-Печерского монастыря доставлена в самую восточную точку России

25 ноября, в день памяти святителя Иоанна Милостивого, в самую восточную точку России - остров Ратманова в Беринговом проливе - была доставлена копия чудотворной иконы Успения Божией Матери из Успенского Псково-Печерского монастыря.

Воинам-пограничникам святыню передал протоиерей Алексий Музычин, командированный Белгородской митрополией для служения в самом восточном храме России - церкви в честь Архангела Михаила в поселке Лаврентия Чукотского муниципального района.

Как сообщает сайт Патриархия. ру, отец Алексий подчеркнул значимость принесения святыни с западной границы России на место, являющееся самой восточной точкой страны. Участники события особо отметили, что Заступница усердная и скорая Помощница - Пречистая Дева Богородица простирает Свой покров над всем пространством России - от запада до востока.

По середине пролива между островами Ратманова и Крузенштерна проходит государственная морская граница России и США и линия перемены дат.