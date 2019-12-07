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Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви

11 декабря состоялось заседание Высшего церковного совета Русской православной церкви, посвященное подведению итогов 2019 года.

Заседание прошло в зале Высшего церковного совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в торжественной встрече, сообщает портал Псковской митрополии со ссылкой на сайт патриархия.ру.