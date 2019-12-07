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Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье

По церковному календарю в этом году 1 марта у православных христиан наступает Прощеное воскресенье - последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель, сообщает «Интерфакс».

Согласно православным канонам, в этот день людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.

Во второй половине дня патриарх Кирилл по традиции совершит особую вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил 1 марта в Свято-Троицком кафедральном соборе раннюю божественную литургию с Чином прощения.