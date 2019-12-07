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Великий пост начинается 2 марта

Великий пост в 2020 году начинается 2 марта, который продлится семь недель. Великий пост считается основным из четырех многодневных постов. Для верующих - это период строжайших ограничений, во время которого они духовно готовятся к встрече Пасхи.

Этот период, который завершается Страстной седмицей, а затем, 19 апреля, Пасхой Христовой, православные христиане считают самым важным. При этом Святая Четыредесятница - довольно непростой период как с физической, так и с духовной точки зрения, пишет РИА Новости.

В течение семи недель нужно воздерживаться как от пищи животного происхождения, так и от вредных привычек и различных увеселений.