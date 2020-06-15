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Православные христиане отмечают Рождество Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников, установленных в память о земной жизни Иисуса Христа.

Во всех храмах сегодня проходят торжественные богослужения. Священники облачаются в голубые одежды, символизирующие непорочность. Согласно Евангелию, Богоматерь родилась в Назарете у престарелых Иоакима и Анны. Весть о том, что у них появится дочь, через которую будет даровано спасение всему миру, принес архангел Гавриил.

В преддверии праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в храме Христа Спасителя литургию.