Церковь / Новости патриархии

Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня

27 сентября (14 сентября по старому стилю) православные христиане празднуют Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных, или двунадесятых, праздников православной церкви.

Праздник установлен в честь обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному канону, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Иисуса Христа. С VII века с этим днем стали соединять память о возвращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием.

Обретение Креста Господня произошло при императоре Константине I Великом, который пожелал построить храмы в местах, связанных с земной жизнью Спасителя. В связи с этим он велел найти Крест, на котором был распят Иисус Христос. На поиски отправилась мать императора святая равноапостольная царица Елена вместе с иерусалимским епископом Макарием.

Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как у иудеев был обычай закапывать орудия казни рядом с местом ее совершения. И действительно, в земле нашли три креста, гвозди и доску, что была прибита надо головой распятого Спасителя.

Нужно было узнать, который из трех есть Крест Спасителя. Иерусалимский епископ Макарий и царица Елена твердо верили, что Бог укажет им верный. Крест Иисуса Христа был определен тогда, когда больная женщина, на которую их поочередно возлагали, получила исцеление. Отсюда и название – Животворящий Крест.

В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова. Храм строился около десяти лет. Святая Елена не дожила до освящения храма, она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

Второе событие, которое вспоминают верующие в этот день, – возвращение Креста Господня из персидского плена. Согласно историческим данным, в 614 году персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих сокровищ он забрал в Персию Древо Животворящего Креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 628 году, когда император Ираклий одержал победу над персами и заключил с ними мир, он вернул Крест в Иерусалим.

Праздник называется Воздвижением Креста, потому что и при обретении, и при возвращении Креста предстоятель поднимал (воздвигал) крест три раза, чтобы все могли его видеть.

В день Крестовоздвижения положено совершать всенощное бдение и литургию. Центральным событием становится праздничное богослужение накануне праздника — бдение. Интересно, что во время утрени на Крестовоздвижение Евангелие читается не посредине храма, а в алтаре.

Кульминационный момент праздника — когда первенствующий священник или епископ, одетый в фиолетовое облачение, выносит Крест. Все молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель помазывает их святым елеем. Во время общего поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим».

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания Воздвижения. На отдание священник уносит Крест в алтарь.

Крестовоздвижение выпадает на строгий пост. Из рациона исключается мясо, рыба, яйца и молочные продукты. А вот растительное масло разрешено.