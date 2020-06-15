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День памяти патриарха-уроженца Псковской области отмечают сегодня православные

9 октября Русская Православная Церковь отмечает День памяти Святителя Тихона (Беллавина), патриарха Московского и всея Руси (1865-1925).

Также сегодня - день Ангела митрополита Псковского и Порховского, священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря Тихона (Шевкунова).

Паломническая служба «Подворье» в Пскове регулярно готовит материалы о храмах в честь двунадесятых праздников и святых на Псковской земле, сегодня, в частности, опубликован рассказ о храмах в память Святителя Тихона.

Кунья

Храм святителя Тихона был построен в 2004 году. Несколько позднее при храме появилась часовня Петра и Февронии (открыта каждый день с 10.00 до 16.00). Был установлен памятный крест, вырыт и освящен храмовый колодец.

Жижица (Куньинский район).

Церковь Тихона, Патриарха Всероссийского Построена в 2005.

Псков

Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища. Прежняя церковь, стоявшая вблизи этого места, давно не существует. Нынешняя, кирпичная, сооружена в 1810 году вдовой, полковницей Анной Лукиничной Шишковой, бабушкой по матери декабриста М. А. Назимова. В советское время храм, как и большинство храмов по всей России был закрыт, в нем был расположен архив. Начиная с 1985 года по 1991 год, храм был передан молодежному театру. И только в 1991 году храм вернули православной церкви.

Левый придел – Ксении Петербуржской, правый придел – патриарха Тихона.

Псков

Свято-Тихоновская Православная гимназия. Действует с 2014 года.