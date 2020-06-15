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Сегодня празднуется память иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской

Фото: https://vk.com/pechory

Сегодня, 20 октября, православные верующие празднуют память иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской.

Икона Божией Матери «Умиления» Псково-Печерская была написана в 1521 году. Перенесенная в Псково-Печерскую обитель, она стала чудотворной. Свидетельства о чудесах, которые произошли по молитве перед ней, доходят до наших дней.

Уже в 1524 году появились первые исторические свидетельства об исцелениях. Об иконе Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской писали: «Не только православным подает Богоматерь исцеления, но и от иноверных, сиречь от латин немецкия земли, приходящим с верою к Пречистой Богородице и к чудотворному Ее образу, подает исцеление».

Но народную любовь и почитание, особенно среди жителей Пскова, икона получила, когда сохранила город от осады войсками польского короля Стефана Батория.

Известны также случаи исцеления незрячих людей. Вдова Мария Терентьева, живущая в Подкопорье за Невой, потеряла зрение. Около трех лет она ничего не видела, но с верой и молитвой пришла помолиться перед иконой Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской. После совершения молитвы женщина вновь прозрела. Крестьянин Потапий Григорьев в 1603 году также получил прозрение, хотя до этого не видел шесть лет.

Икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская сыграла свою роль и в войне 1812 года. В битве против войск Наполеона недруги в определенный момент заняли Полоцк. Пскову угрожала огромная опасность. По просьбе жителей города был проведен крестный ход с иконами, одной из которых был образ «Умиление». По молитве случилось чудо: русское воинство отбило Полоцк, и Псков остался в безопасности. В память об этом чудесном событии Печерский монастырь получил еще один новый храм, посвященный святому Божьему Архистратигу Михаилу (1815-1827 год). А чудотворную икону Божией Матери «Умиление» поместили на хранение у правого клироса.

Икона считается списком с иконы Божией Матери «Владимирская» и относится к иконописному типу Елеуса. Находится в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря, а в Успенском храме монастыря хранятся два чтимых списка этой иконы. Традиционно перед иконой молятся об исцелении, о возвращении зрения, о помощи в любых делах, о защите от недругов и недоброжелателей.