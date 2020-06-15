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Память Николая Чудотворца чтят сегодня православные

19.12.2020 08:35|ПсковКомментариев: 0

19 декабря (6 декабря по старому стилю) православные чтут память Николая Угодника, которого также называют Чудотворцем.

Николай Чудотворец является одним из наиболее почитаемых и любимых в христианском мире святых. В православном календаре существует несколько дат, связанных с ним. Так, 11 августа верующие прославляют рождение святого и называют этот день Никола Летний.

В декабре поминают дату, когда святой упокоился, и этот день издавна принято называть Никола Зимний. Также есть еще одна памятная дата – 22 мая, установленная в честь перенесения мощей святителя из Мир Ликийских в город Бари (Италия).

Святой Николай родился в 270 году в греческой колонии Патаре и был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Согласно преданию, уже в день своего рождения младенец Николай совершил чудо, исцелив мать от тяжелой болезни.

С раннего детства Николай был очень религиозен: днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги. Дядя его, епископ Патарский, поставил его чтецом, а затем возвел в сан священника. После смерти родителей все наследство святой раздал бедным и нуждающимся, а сам посвятил жизнь служению Богу.

Вскоре Николай был рукоположен в сан архиепископа в городе Миры (территория современной Анталии). Святой прославился как ярый проповедник христианства. Также ему приписывают многочисленные чудеса, совершенные силой молитвы.

Согласно преданию, святой во время одного из морских путешествий из Миры в Александрию, где он учился, воскресил моряка, сорвавшегося в шторм с корабельной оснастки и разбившегося насмерть. Поэтому Николай считается покровителем путешественников, и прежде всего мореплавателей.

Среди чудес, сотворенных святым при жизни, также известно спасение города Миры от страшного голода. Там оскудели съестные припасы, и многие из горожан были на грани голодной смерти. Но святитель не допустил беды. Явившись во сне торговцу из Италии, он приказал ему отвезти хлеб для продажи в Ликию и вручил ему золотые монеты в виде задатка. Торговец, проснувшись наутро, обнаружил в руке те самые монеты и немедля исполнил поручение. Так жители города Миры были спасены.

Кроме того, святой Николай является защитником невинно осужденных, купцов и детей. Также ему молились земледельцы, прося о хорошей погоде и добром урожае. Но, несмотря на некоторую специализацию святого, Николай помогает всем, кто обратится к нему с чистой душой и открытым сердцем, так как Николай Угодник – посредник между человеком и Богом.

Дожил он до глубокой старости и мирно отошел к Господу. В 1087 году его мощи были перенесены в итальянский город Бари, где находятся и сегодня.

На Руси на Николу Зимнего было принято дарить небольшие подарки детям. Их клали под подушку в ночь с 18 на 19 декабря, обычно это были угощения и сладости – яблоки, орехи, печенье, пряники, леденцы. Также существовала традиция выпекать пряники-николайчики, именно их мечтали найти под подушкой дети.

В старину ждали Дня святого Николая не только дети, но и взрослые. В честь праздника было принято собираться всей деревней и варить пиво, а после дегустации все отправлялись кататься на санях. Так наши предки «обкатывали» новый снег, чтобы проверить, насколько хорош он в этом году.

Кроме того, Николин день открывал период зимнего сватовства. Поэтому незамужние девушки перебирали в этот день свое приданое, ведь уже к Рождеству они могли встречать женихов со сватами.

Также день Николы Зимнего считался подходящим для разных сделок и платежей. Крестьяне считали, что в этот день нельзя грустить, поскольку это принесет суровые морозы. Поэтому после того, как люди возвращались из церкви, они накрывали большие столы и устраивали веселье.

Источник: Псковская Лента Новостей
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