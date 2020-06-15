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Церковь / Новости патриархии

Патриарх Кирилл призвал посещать храмы, несмотря на COVID-19

02.05.2021 19:56|ПсковКомментариев: 1

Не стоит отказываться от посещения храмов, опасаясь болезни во время эпидемии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в столичном храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

2 мая в Русской православной церкви отмечают Пасху, или Воскресение Христово. Патриарх Кирилл совершил пасхальную великую вечерню в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Храм был полон людей.

Патриарх отметил, что некоторые прогнозы о том, что в православных храмах будет меньше людей, чем до пандемии, не оправдались.

«Никакие обстоятельства не способны оторвать наших людей православных от веры православной. И нынешние пасхальные торжества свидетельствуют, что, несмотря на угрозу, связанную с распространением вируса, люди посещают Божьи храмы. И это вполне естественно, потому что стремление встретить Христа, воскресшего в храме, вера в его исцеляющую силу, в его помощь превышают всякие человеческие страхи», - сказал патриарх Кирилл.

При этом предстоятель подчеркнул, что это вовсе не означает, что «мы должны игнорировать те правила, которые сейчас предлагаются для обеспечения нашей безопасности». «Ношение масок, сохранение дистанции, все прочее – надо выполнять. Но это не означает, что, опасаясь болезни, не надо посещать Божьи храмы. Вот это делать не нужно. Храм Божий – это то место, где мы молимся и где получаем исцеление. Но вести себя в храме нужно в соответствии с требованиями, которые предъявляют санитарные власти», - призвал глава Русской церкви.

Он отметил, что на весь мир обрушилась «не просто философия и жизненный уклад, связанный с таким явлением, как секуляризм – то есть жизнь без Бога и без Церкви», и «это оказалось еще страшнее, чем идеологическая борьба с церковью, которая велась в советское время».

В этой связи патриарх привел в пример блокадный Ленинград, где люди стремились в храмы несмотря на бомбежки, слабость, голод и холод – и призвал сохранить мужество, любовь к Отечеству и Церкви, характерные для того поколения людей. «Только одно требуется – веру хранить и воспитывать в этой вере подрастающие поколения», - заключил он.

Теги: #РПЦ #патриарх #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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