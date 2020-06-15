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РПЦ намерена создать единую систему помощи наркозависимым

Русская православная церковь намерена создать в России единую систему помощи наркозависимым. Об этом заявил руководитель координационного центра Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев) на V Общецерковном съезде православных центров помощи наркозависимым.

«Нам бы хотелось создать единую структуру помощи. Эта структура создаст новые возможности для помощи», - цитирует РИА Новости епископа.

Он отметил, что в пандемию стало понятно, что необходима профилактическая работа с наркозависимыми и их близкими в интернете, которую церковь будет развивать. «Здесь есть немало возможностей для охвата, по сути, всей территории страны. Хотя у нас не так много центров в масштабах огромной страны, но посредством онлайн-работы можно действительно нашу деятельность распространить на всю страну, а потом по мере востребованности открывать новые центры», - добавил епископ Мефодий.