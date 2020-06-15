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Синод РПЦ решил открыть Псково-Печерскую духовную семинарию

Решением священного Синода Русской Православной Церкви открыта Псково-Печерская духовная семинария. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» митрополит Псковский и Порховский Тихон, который и обратился с таким ходатайством.

Фото: страница митрополита Псковского и Порховского Тихона в соцсети «ВКонтакте»

Решение принято на заседании сегодня, 17 июня. Члены Священного Синода постановили открыть Псково-Печерскую духовную семинарию и назначить исполняющим обязанности ректора митрополита Псковского и Порховского Тихона.