Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли 21 ноября

Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли сегодня, 21 ноября. Об этом сообщается в официальной группе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «Вконтакте».
Фото здесь и далее: игумен Августин (Заярный)
Также в сообщении добавили, что новое здание освятили. Оно рассчитано на 60 учащихся.
Напомним, 17 июня решением священного Синода Русской Православной Церкви была открыта Псково-Печерская духовная семинария по просьбе митрополита Псковского и Порховского Тихона, которого назначили исполняющим обязанности ректора.