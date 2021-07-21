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Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли 21 ноября

Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли сегодня, 21 ноября. Об этом сообщается в официальной группе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «Вконтакте».

Фото здесь и далее: игумен Августин (Заярный)

Также в сообщении добавили, что новое здание освятили. Оно рассчитано на 60 учащихся.

Напомним, 17 июня решением священного Синода Русской Православной Церкви была открыта Псково-Печерская духовная семинария по просьбе митрополита Псковского и Порховского Тихона, которого назначили исполняющим обязанности ректора.