В РПЦ не одобрили идею наносить на пасхальные куличи и яйца букву Z

В Русской православной церкви не одобрили идею наносить на пасхальные куличи и яйца букву Z, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил зампред синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сегодня на пресс-конференции в Москве.
Фото: РИА Новости
При этом он заметил, что любое «нецерковное хлебобулочное изделие», на котором используется какая-то символика, может быть нецерковной формой поддержки армии.
Ранее стало известно, что в городе Шадринске Курганской области начали продавать пасхальные куличи с этой буквой.