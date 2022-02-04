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В РПЦ не одобрили идею наносить на пасхальные куличи и яйца букву Z

В Русской православной церкви не одобрили идею наносить на пасхальные куличи и яйца букву Z, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщил зампред синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сегодня на пресс-конференции в Москве.

Фото: РИА Новости

«Конечно, мы, со своей стороны, поддерживаем народные инициативы, направленные на поддержку российской армии <...>. Вместе с тем я считаю, что христианская символика является самодостаточной, и пасхальные куличи и яйца несут в себе именно христианскую символику, которая является в течение долгого времени неизменной. Я не думаю, что нанесение той или иной символики на куличи является уместным, и, наверное, их освящение в храмах не может быть поддержано», - приводит слова Кипшидзе «Интерфакс».

При этом он заметил, что любое «нецерковное хлебобулочное изделие», на котором используется какая-то символика, может быть нецерковной формой поддержки армии.

Ранее стало известно, что в городе Шадринске Курганской области начали продавать пасхальные куличи с этой буквой.