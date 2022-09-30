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Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом. Об этом сообщает его пресс-служба.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», - отметил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Состояние предстоятеля Русской православной церкви оценивается как удовлетворительное.