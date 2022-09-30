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Церковь / Новости патриархии

В РПЦ выступили против возвращения уголовного наказания за мужеложство

02.11.2022 09:59|ПсковКомментариев: 0

Русская православная церковь выступает против возвращения уголовного наказания за грех содомии, следует из заявления председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за это. РПЦ поддержала эту законодательную инициативу, сообщает РИА Новости.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил появление ко второму чтению поправок, ужесточающих ответственность за ЛГБТ – пропаганду.

«Думаю, что не за всякий грех человека надлежит наказывать в уголовном порядке. Во всяком случае церковная позиция в данном случае заключается не в том, чтобы наказать человека за то, что он впал в грех содомии, а в том, чтобы он не вовлек в этот грех окружающих», - сказал Легойда, отвечая на вопрос, нужно ли вернуть уголовную статью за мужеложство, которая была в СССР.

При этом, по его мнению, запретов недостаточно, чтобы установить в обществе традиционные семейные ценности. Для этого нужно привлекать индустрию кино, СМИ и соцсети, считает он.

Легойда также от лица церкви призвал относиться к представителям ЛГБТ с любовью и не унижать их, как и любых грешников. Он подчеркнул, что демонстрировать греховное поведение недопустимо, а попытки вовлечения в него общества должны преследоваться по закону.

27 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. РПЦ поддержала подобную законодательную инициативу. Документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Вместе с этим запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

В 1933 году в СССР ввели уголовную ответственность за мужеложство — тогда подобное деяние каралось лишением свободы на срок до пяти лет, а за мужеложство, «совершенное с использованием зависимого положения либо с насилием, за плату, по профессии или публично» грозило заключением до восьми лет. Инициатором введения ответственности за однополые отношения в СССР выступил зампредседателя ОГПУ Генрих Ягода. Уголовное наказание просуществовало с поправками до 1993 года — за 60 лет по статье осудили около 60 тысяч человек.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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