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Дефицит священников возник в России

В РПЦ заявили о возникшем дефиците священников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил о том, что священников не хватает не только в обычных храмах, но и в зоне СВО.

Фото: архив ПЛН

Одновременно в таких местах находится от 15 до 25 военных священников, что очень мало, пишет RuNews24.

Также дефицит наблюдается среди тюремного духовенства, некоторые из священников состарились, а другие стали настоятелями храмов.

О кадровом голоде говорили ещё несколько лет назад. Тогда на 38 649 храмов приходилось 35 677 священников, отмечается в материале РИА Новости.

Это было связано с демографической ямой 1990-х годов, а также с пандемией, которая унесла жизни 200 священников.

При этом сокращается число тех, кто хочет служить в церкви. В 2022 году на пастырское направление семинарий поступили 1143 человека, а несколько лет назад их было более 1,5 тысячи.

В РПЦ отмечают, что каждый год на 200 человек сокращается число абитуриентов, также многие выбирают заочный формат обучения.