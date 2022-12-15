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Митрополит Тихон принял участие в заседании Священного Синода

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Священного синода Высшего Церковного совета Русской православной церкви, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщается в Telеgram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь Telеgram-канал

«В заседании принял участие митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, другие постоянные и временные члены Священного Синода, члены Высшего Церковного Совета, а также ряд приглашенных сотрудников Управления делами Московской патриархии и синодальных учреждений», – говорится в сообщении.

Священный Синод прошел сегодня, 28 декабря.