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Православные отмечают день иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

Русская православная церковь почитает икону Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», сегодня, 7 февраля.

Икону «Утоли моя печали» принесли в Москву казаки в 1640 году и поместили в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Вследствие неоднократных перестроек храма, икона оказалась на колокольне, сообщает calend.ru.

По легенде, почитание иконы как чудотворной началось после исцеления от нее расслабленной женщины. Больная, жившая далеко от Москвы, долгие годы страдала тяжким недугом: у нее болели все члены тела, особенно ноги, так, что она не могла ходить. Она приложилась к иконе и встала с одра совершенно здоровой.

Это чудо совершилось 7 февраля (по новому стилю) 1760 года. С того дня совершается празднество в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». К тому времени относится и составление церковной службы с акафистом, впервые напечатанной в 1862 году.

В этот день также православные чествовали Григория Богослова, одного из Отцов церкви. По народному календарю – Григорий- весноуказатель. Накануне (на Аксинью) отмечалась «полузимница», или середина зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Так и говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил».

Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.

Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.

В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было не для показухи, а ради собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».