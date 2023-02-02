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Церковь / Новости патриархии

Вербное воскресенье отмечают православные христиане

09.04.2023 09:38|ПсковКомментариев: 0

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — христианский праздник, отмечается в воскресенье, 9 апреля, за неделю до Пасхи. 

Фото: Telegram-канал Псково-Печерского монастыря 

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн, уточняет calend.ru

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, царство которого не от мира сего, как победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед его смертью церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными.

На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресением. Название происходит от того, что на этот праздник верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

На юге используют цветы и ветви других деревьев, как правило, пальм. В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение.

Сегодня соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу — можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или Великая седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе.

Теги: #православие #вербное воскресенье
Источник: Псковская Лента Новостей
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