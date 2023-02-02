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Путин собирается встретить Пасху в церкви

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по традиции планирует встретить Пасху в церкви, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да. Планирует. Сообщим дополнительно», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Обычно президент РФ посещает богослужение в храме Христа Спасителя.

Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.

В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса - впервые за 17 лет. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево.