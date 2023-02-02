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Путин встретит Пасху в Храме Христа Спасителя - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в субботу будет присутствовать на Пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Завтра президент будет на Пасхальном богослужении. Он будет в Храме Христа Спасителя», - сказал Песков журналистам в пятницу, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Владимир Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе.

В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса - впервые за 17 лет. Глава государства тогда вечером поставил свечу в небольшой часовне, которая находится на территории президентской резиденции Ново-Огарево.