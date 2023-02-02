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Светлая седмица началась у православных россиян

Церковь отмечает начало Светлой седмицы, в течение которой православные продолжат празднование Светлого Христова Воскресения, отмечавшегося накануне, 16 апреля.

Светлая седмица – это торжественная праздничная неделя, её отличительной особенностью является то, что многие части богослужения в храмах не читаются, а поются, сообщает православное издание «Фома».

Также на Светлой седмице верующие вместо утреннего и вечернего молитвенных правил читают особые Пасхальные часы, а в храмах каждый день совершаются крестные ходы.

Ещё одной особенностью праздничной недели является то, что обычный пост по средам и пятницам отменяется.

Также, начиная со Светлой седмицы и вплоть до праздника Пятидесятницы, в Церкви отменяются земные поклоны.

Особым событием в Православной Церкви в пасхальные дни является освящение артоса – хлеба на закваске с изображением Креста с терновым венцом или Воскресения Христова.

Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место, вместе с иконой Воскресения Христова и в заключение пасхальных торжеств раздаётся верующим. Есть его необходимо натощак, в особых случаях, например, при различных недугах и со словами: «Христос воскресе!»

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Пасхальная неделя в народном календаре славян, длившаяся от Пасхи до Красной горки считалась началом весеннего возрождения, обновления жизни, говорится в статье на «Википедии».

Характерной чертой народной обрядности недели было поминание усопших предков. Поминание предков не согласовывалось с практикой церковных поминаний, так как противоречило духу праздника — радости по случаю Воскресения из мёртвых Иисуса Христа. Однако, согласно народным представлениям, в пасхальную неделю души усопших временно возвращаются на землю, чтобы вместе с живыми порадоваться весеннему празднику. В продолжение всей Светлой недели души усопших постоянно обращаются между живыми, посещают своих родственников и знакомых.

Поминальными днями этой недели были первый (в некоторых местах второй) день Пасхи и «Навский четверг». В эти дни полагалось навещать усопших родственников на кладбище, «христосоваться» с ними и приглашать их к праздничному застолью. Верили, что умершие, получив приглашение, приходили в дома, садились за столы, ели и пили вместе с живыми, стояли в церкви на праздничной литургии. В эти дни крестьяне оставляли для них незапертыми двери домов; вывешивали на окна полотенца, чтобы души умерших могли по ним найти дом; старались ничего не шить, чтобы не зашить им глаза; не стирали, чтобы не замутить воду перед умершими; не причитали и не плакали на кладбище, чтобы не мешать покойникам радоваться Воскресению Иисуса Христа и тем самым не разрушить их надежду на собственное воскресение. По распространённым народным представлениям, усопшие покидали дома на Радуницу, а Землю на Вознесение.

Эта неделя считалась началом весеннего возрождения, обновления жизни, проводилось много обрядовых действий, связанных с заключением браков. Их инициаторами и главными участниками были холостая молодёжь и молодожёны. Со Светлой недели начинались весенне-летние гулянья парней и девушек. Светлая неделя была также временем, когда в русских деревнях проходили смотры невест. Это происходило по-разному в разных деревнях.

Вся неделя посвящалась развлечениям: ездили друг к другу в гости, угощались хорошей скоромной едой. Однако излишеств в еде и питьё, великого общедеревенского разгула с драками, характерного для престольных праздников, в эти светлые, как их называли люди, дни не было. Праздничная трапеза проходила весело, радостно, но одновременно чинно и достойно. В Светлую неделю на деревенских улицах собиралось много народа: гуляли, демонстрируя себя, своих детей, свои наряды, разглядывая других гулявших, пели песни.