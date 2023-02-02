Церковь / Новости патриархии

Артос раздают верующим в конце литургии в субботу Светлой седмицы

Суббота Светлой седмицы проходит сегодня, 22 апреля. В этот день по окончании литургии раздается артос, сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«Артос (от греческого ἄρτος — хлеб) — большая просфора с изображением Воскресения Господня или креста, освящаемая в день Пасхи, полагаемая затем в храме на аналое, где хранится всю Светлую седмицу, раздробляемая и раздаваемая верующим с целью благоговейного потребления», - рассказали в Псково-Печерском монастыре.

В обители пояснили, что в память того, что Господь по своем Воскресении многократно являлся апостолам и вкушал с ними пищу, апостолы и после его Вознесения имели обычай оставлять за трапезой незанятым среднее место и полагать пред ним часть хлеба, как бы для Господа, присутствующего среди них. Этот хлеб и представляет собой ныне употребляемый в церкви артос.

«В продолжение Светлой седмицы он лежит в храме на аналое, перед иконостасом, а вне службы – перед открытыми Царскими вратами, напоминая о явлениях воскресшего Господа апостолам и о пребывании его с нами», - отметили в монастыре.

Сообразно с значением Пасхи, которая соединяет в себе события смерти и Воскресения Господа, на артосе изображается знамение победы Христовой над смертью или крест, увенчанный тернием, или икона Воскресения Христова.

«Освящается артос молитвой, окроплением святой водой и каждением в день Светлого Христова Воскресения на литургии после заамвонной молитвы. Его полагают на солее против на царских врат на уготованном столе. После каждения вокруг стола с артосом священник читает особую молитву, после чего трижды окропляет артос святой водой со словами "Благословляется и освящается артос сей окроплением воды сея священныя во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь"», - рассказли в обители.

Во все дни Светлой седмицы по окончании литургии торжественно совершается крестный ход вокруг храма с артосом. В монастырях он ежедневно поставляется на трапезу и полагается на особом столе или аналое для напоминания монахам, что среди них, как некогда среди апостолов, невидимо присутствует сам Господь, истинный Хлеб жизни.

В субботу Светлой седмицы в конце литургии священник произносит особую молитву, во время чтения которой артос раздробляется, а при целовании креста раздается народу как святыня.

Артос принято употреблять в особых случаях, например, в болезни, всегда со словами «Христос Воскресе!»