←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Новости патриархии 02.02.2023 09:500 Митрополит Тихон принял участие в литургии в 14-ую годовщину интронизации патриарха 23.04.2023 09:190 Антипасху отмечают православные 23 апреля 22.04.2023 11:150 Артос раздают верующим в конце литургии в субботу Светлой седмицы 21.04.2023 10:580 Икону Божией Матери «Живоносный Источник» чтят православные в пятницу Светлой седмицы 17.04.2023 09:000 Светлая седмица началась у православных россиян 16.04.2023 13:350 Патриарх Кирилл обратился к православным россиянам с пасхальным посланием
Церковь / Новости патриархии

Антипасху отмечают православные 23 апреля

23.04.2023 09:19|ПсковКомментариев: 0

Православные псковичи отмечают Антипасху 23 апреля. Первое воскресенье после Пасхи в церковном календаре также носит название Фоминого воскресенья. В народе этот день называется Красной горкой.

Название Антипасха означает «вместо Пасхи» или «противоположный Пасхе» — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи, сообщает calend.ru.

С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Также этот день называют Фоминой неделей, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы.

«Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата его невозвратна. На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю"», – говорится в статье.

На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в его Божество.

По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, запечатлев проповедь Евангелия мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключен в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу.

Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. На Руси именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства.

Также после завершения пасхальных празднований у христиан начинается Радоницкая неделя, в течение которой православные поминают усопших.

Теги: #РПЦ #пасха #православие #традиции
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
23.04.2023, 09:190 Антипасху отмечают православные 23 апреля 22.04.2023, 15:020 Куриные яйца в «утином пруду» озадачили псковичей  22.04.2023, 11:150 Артос раздают верующим в конце литургии в субботу Светлой седмицы 21.04.2023, 14:570 Словенские ключи в Изборске освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон
21.04.2023, 10:580 Икону Божией Матери «Живоносный Источник» чтят православные в пятницу Светлой седмицы 18.04.2023, 10:491 Взрывоопасное устройство нашли между башнями Псково-Печерского монастыря 17.04.2023, 20:000 Регента церковного хора ищут для Никольского собора в Изборске 17.04.2023, 17:450 О «друзьях и рабах Божиих» рассказал митрополит Тихон в Светлый понедельник
17.04.2023, 09:000 Светлая седмица началась у православных россиян 16.04.2023, 15:000 Епископ Великолукский и Невельский Сергий поздравил православных жителей области с Пасхой 16.04.2023, 13:350 Патриарх Кирилл обратился к православным россиянам с пасхальным посланием 16.04.2023, 10:140 СОБЫТИЕ: Крестный ход у Свято-Троицкого кафедрального собора
16.04.2023, 10:001 Митрополит Тихон обратился с пасхальным посланием к православным псковичам 16.04.2023, 09:000 Пасхальный крестный ход прошёл в Пскове. ФОТО 15.04.2023, 15:460 Пасхальные символы освящают в Псково-Печерском монастыре 15.04.2023, 15:040 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
15.04.2023, 12:570 Освящение куличей и яиц проводят в храме Александра Невского в Пскове. ФОТО 15.04.2023, 10:551 Вынос Плащаницы и Чин погребения состоялись в Псково-Печерском монастыре 14.04.2023, 20:000 Пасхальные подарки освятили в Псково-Печерском монастыре 14.04.2023, 14:010 Путин встретит Пасху в Храме Христа Спасителя - Кремль
14.04.2023, 11:391 Безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области обеспечит ОМОН 14.04.2023, 11:120 «Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе. ВИДЕО 14.04.2023, 10:330 «...и вы дали Мне есть» 14.04.2023, 09:590 Священник Артемий Лутченко об усердной и ленивой подготовке к Пасхе
14.04.2023, 07:190 Реставрация церкви Николы Вратаря завершается в Псково-Печерском монастыре 13.04.2023, 20:401 Образ Александра Невского в музыке обсудят в Пскове 13.04.2023, 17:530 Студенты семинарии готовят территорию Псково-Печерского монастыря к Пасхе. ФОТО 12.04.2023, 14:122 О роли РПЦ в общественно-политической жизни
12.04.2023, 00:010 Не ходить на кладбище и не мыть волосы: как правильно провести Великую Среду 11.04.2023, 07:550 Очаги разрушения кладки обнаружили в ходе реставрации Сретенской церкви в Печорах 11.04.2023, 00:010 Великий Вторник: что запрещено делать в Берещенье - день Страстной седмицы 10.04.2023, 20:241 Митрополит Тихон произнес проповедь в Пскове в Великий понедельник. ВИДЕО
10.04.2023, 20:200 Россиян призвали отказаться от услуги ставить свечи за здравие онлайн 10.04.2023, 16:400 Массовая заготовка просфор в преддверии Пасхи идёт в Псково-Печерском монастыре 10.04.2023, 09:590 Не стричь волосы и не ссориться: что нельзя делать в Великий понедельник 10.04.2023, 07:230 Страстная неделя началась у православных верующих
09.04.2023, 19:020 Праздничные службы посетили псковские осужденные в Вербное воскресенье 09.04.2023, 16:113 Путин собирается встретить Пасху в церкви 09.04.2023, 09:380 Вербное воскресенье отмечают православные христиане 08.04.2023, 09:221 Лазареву субботу отмечают православные верующие 8 апреля
07.04.2023, 21:000 Прихожан приглашают на субботник у храма Александра Невского в Пскове 07.04.2023, 15:300 Белых голубей выпустили в небо в день Благовещения в Пскове. ФОТО 07.04.2023, 13:430 «Пастырь»: Страстная седмица. ВИДЕО 07.04.2023, 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля
05.04.2023, 16:071 «Слёзы» потекли из глаз Богородицы после молебна о воинах в псковском храме – детали чуда 01.04.2023, 16:210 Икона Богородицы мироточила в Пскове 01.04.2023, 13:440 Старую штукатурку снимают с Ризницы и Сретенской церкви в Псково-Печерском монастыре 31.03.2023, 07:191 При реставрации звонницы Псково-Печерского монастыря зафиксировали аварийное состояние контрфорса
29.03.2023, 22:000 Об изучении церковной дисциплины расскажут псковичам в храме Александра Невского 29.03.2023, 08:110 Набор в Псковский большой детский хор пройдет в областном центре 27.03.2023, 15:580 Митрополит Тихон возглавил работу комиссии для желающих принять монашеский постриг 27.03.2023, 07:370 Крест Большой звонницы реставрируют в Псково-Печерском монастыре
26.03.2023, 09:382 Сильные разрушения каменной кладки выявили на колокольне Троицкого собора в Пскове 25.03.2023, 14:140 Подснежники зацвели в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 24.03.2023, 21:403 В РПЦ призвали законодательно ограничить сатанистские группы в соцсетях 23.03.2023, 17:280 Позолоту иконостаса Троицкого собора в Пскове исследуют для определения методик реставрации
22.03.2023, 09:250 Специалисты рассказали о ходе реставрации зданий Псково-Печерского монастыря 21.03.2023, 07:351 Разрушение кладки Петровской башни зафиксировали реставраторы в Псково-Печерском монастыре 18.03.2023, 19:250 Благотворительные столовые появились при семи храмах Псковской епархии 18.03.2023, 09:000 Родительская суббота третьей седмицы Великого поста наступила у православных
17.03.2023, 09:400 Биопоражения сводов выявили при реставрации Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря 16.03.2023, 19:401 О погребальных обрядах расскажут псковичам в храме Александра Невского 16.03.2023, 07:370 Новое сусальное золочение наносят на украшения главки звонницы Псково-Печерского монастыря 14.03.2023, 09:000 154 года назад родился святой преподобный Симеон Псково-Печерский
14.03.2023, 08:130 День православной книги отмечается в России 14 марта 11.03.2023, 17:540 О методе прокладки коммуникации в Псково-Печерском монастыре рассказали реставраторы 11.03.2023, 10:140 Исторический облик возвращают реставраторы музею-гостинице Псково-Печерского монастыря 09.03.2023, 21:000 Лекция о формировании Новороссии состоится в псковском храме
09.03.2023, 19:000 Первая литургия в строящемся храме в честь семьи Николая II в Дно пройдет 14 марта 08.03.2023, 20:020 Ремонтные работы продолжаются в псковской церкви Покрова Богородицы 08.03.2023, 19:050 Художников-импрессионистов пригласили на пленэр в Псково-Печерский монастырь 06.03.2023, 14:460 Верующих пригласили на таинство соборования в Псково-Печерский монастырь
06.03.2023, 10:341 Рок-группа «Кипелов» посетила Псково-Печерский монастырь 05.03.2023, 16:291 Временную звонницу установили в Псково-Печерском монастыре. ВИДЕО 05.03.2023, 10:200 Игумена Корнилия вспоминают в Псково-Печерском монастыре 04.03.2023, 22:090 Митрополит Тихон Шевкунов освятил отреставрированный Варваринский храм в Печорах
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru