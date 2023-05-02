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Праздник Преполовения Пятидесятницы отмечают православные

10.05.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

Праздник Преполовения Пятидесятницы отмечают православные христиане 10 мая.

Псковская икона сюжета Преполовение

В этот день обычно совершается в православных храмах малое освящение воды. Помолившись «о напоении всех жаждущих спасения водами благочестия», в дореволюционной России жители деревень шли на поля, засеянные хлебом, где служащий иерей окроплял нивы освященной водой, а крестьяне молились о ниспослании обильного урожая. Неслучайно праздник Преполовения Пятидесятницы - а речь идет именно о нем - в народе называют еще «праздником воды».

Преполовение Пятидесятницы — это подвижный Господский праздник, который всегда выпадает на среду 4-ой недели после Пасхи и имеет 7 дней попразднества. В этом году он отмечается 10 мая.

В духовном смысле Преполовение как бы соединяет собою воедино два величайших христианских праздника — Пасху и Троицу, так как этот день точно расположен между ними и приходится ровно на середину Святой Пятидесятницы. 

На литургии сегодня читается Евангелие о том, как Христос пришел в Иерусалим на праздник Кущей. Этот праздник был установлен в воспоминание сорокалетнего странствования израильтян в пустыне, когда они жили в шатрах, или по-славянски в кущах. Во время празднования Кущей евреи строили себе из пальмовых и миртовых ветвей шалаши. Праздник продолжался семь дней, в течение которых каждый день совершался особый обряд: священники выходили из Иерусалимского храма к источнику Силоам, набирали оттуда воду в золотой сосуд и приносили ее в храм, где первосвященник, по-нашему – патриарх, выливал ее перед жертвенником.

В Евангелии сказано, что Христос, присутствовавший на празднике, учил народ в храме. И вот в последний день праздника, который был его кульминацией и потому назывался великим, Он произносит вспоминаемые сегодня Церковью слова: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей».

В России всего два храма посвящены этому празднику. И один из них расположен в Пскове.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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