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Церковь / Новости патриархии

Патриарх Кирилл отмечает день тезоименитства

24.05.2023 10:43|ПсковКомментариев: 0

Тезоименитство патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 24 мая, сообщает Telegram-канал Псково-Печерского монастыря.

Фото: патриарх Кирилл в Псково-Печерском монастыре. 3 сентября 2014 года

Слово «тезоименитство» произошло от старинного славянского слова «тезка», «соименник». Это —  день, когда празднуются именины. В этот день празднуется память святого, имя которого дается человеку. 

Напомним, сегодня, 24 мая, торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

«Конечно, все мы переживаем тяжелое время, время испытаний, но получается так, что именно во время испытаний, когда человек чувствует свою ограниченность, та пена, которая создается неправильными жизненными установками, все то наносное, что часто замутняет образ человека, все это приспособление к обстоятельствам, малодушие, забвение веры уходит из нашей жизни. Церковь постоянно выступает за мир, но не просто за мир, мол, "давайте, ребята, жить дружно", а за мир и справедливость. Потому что не может быть подлинного мира без справедливости, а это большой вызов — для всех нас и особенно для современной западной цивилизации», – процитировали в обители слова патриарха.

Теги: #РПЦ #патриарх
Источник: Псковская Лента Новостей
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