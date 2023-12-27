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Церковь / Новости патриархии

Чудотворную Казанскую икону доставили на Пасху в храм Христа Спасителя

05.05.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Старинная чудотворная Казанская икона Богородицы, находившаяся в ополчении Минина и Пожарского, доставлена из Казанского собора на Красной площади в кафедральный соборный храм Христа Спасителя на праздничную пасхальную вечерню, которую начал совершать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Почитаемый на Руси образ Богородицы установили на аналое в центре собора, после чего предстоятель Русской православной церкви приложился к иконе, пишет ТАСС

На праздничной службе присутствуют многочисленные архиереи и представители духовенства столичных храмов.

4 ноября 2023 года, в День народного единства и празднования Казанской иконы, патриарх объявил об обнаружении Казанской иконы Богородицы XVI века, считавшейся утраченной. Икону, которая в XVII веке находилась с ополчением Минина и Пожарского, предстоятель РПЦ тогда же доставил в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась до своего исчезновения в начале XX века и где она располагалась и до настоящего времени.

Как ранее сообщил патриарх, подлинность древней иконы, обнаруженной в складском помещении его резиденции в Переделкине, была установлена экспертизой, этот образ датируется 1580 годом.

Казанская икона Богородицы - одна из главных святынь Русской православной церкви, связанная с важнейшими событиями отечественной истории. Явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. В 1611 году под Москву, занятую поляками, ополчением из Казани был принесен список Казанской иконы, написанной, предположительно, в 1580 году. Этот образ получил название «Московская Казанская икона Божией Матери», специально для нее был построен одноименный храм на Красной площади.

Списки иконы получили большое распространение, многие известны как чудотворные. Икона, явленная в Казани, была похищена в 1904 году. В свою очередь образ, находившийся в Казанском соборе в Москве, исчез в 1918 году, но еще до революции он был описан и сфотографирован. 

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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