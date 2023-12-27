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Чудотворную Казанскую икону доставили на Пасху в храм Христа Спасителя

Старинная чудотворная Казанская икона Богородицы, находившаяся в ополчении Минина и Пожарского, доставлена из Казанского собора на Красной площади в кафедральный соборный храм Христа Спасителя на праздничную пасхальную вечерню, которую начал совершать Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Почитаемый на Руси образ Богородицы установили на аналое в центре собора, после чего предстоятель Русской православной церкви приложился к иконе, пишет ТАСС.

На праздничной службе присутствуют многочисленные архиереи и представители духовенства столичных храмов.

4 ноября 2023 года, в День народного единства и празднования Казанской иконы, патриарх объявил об обнаружении Казанской иконы Богородицы XVI века, считавшейся утраченной. Икону, которая в XVII веке находилась с ополчением Минина и Пожарского, предстоятель РПЦ тогда же доставил в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась до своего исчезновения в начале XX века и где она располагалась и до настоящего времени.

Как ранее сообщил патриарх, подлинность древней иконы, обнаруженной в складском помещении его резиденции в Переделкине, была установлена экспертизой, этот образ датируется 1580 годом.