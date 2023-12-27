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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), в православии он входит в число двунадесятых праздников.

В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, сведений не сохранилось. Известно, что в 3 веке о нем вскользь упоминают видные богословы того времени, но точной даты празднования не было. Лишь в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом. Нельзя также ссорится и ругаться особенно в этот день.

Во всех православных храмах совершается праздничная литургия, после которой, по традиции, выпускают белых голубей. Стоит отметить, что в Пскове выпуск голубей состоится сегодня в 12.00 у храма Александра Невского.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется, пишет calend.ru.