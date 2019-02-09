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Псковская епархия приглашает учителей принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

В городе Пскове проходит региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится Русской Православной Церковью и министерством просвещения Российской Федерации при поддержке администрации президента Российской Федерации. Целью данного конкурса является укрепление взаимодействия церковных и светских систем образования через выявление и распространение лучших методик воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодежью.

В конкурсе могут принять участие представители всех типов существующих в России учебных заведений: педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы.

В 2019 году педагогические разработки принимаются по следующим номинациям:

- За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения.

- Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

- Лучшая методическая разработка по предметам: основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), основы православной веры (для образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом).

- Лучший образовательный издательский проект года.

Работы на конкурс необходимо предоставить в печатном виде (выслать по указанному адресу) и электронном виде на интернет-портале: http://comp.podvig-uchitelya.ru

Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации https://pravobraz.ru в разделе «Конкурсы» – «За нравственный подвиг учителя».

Контактный телефон +7(495)650-13-10 (доб. 118, 119, 125),

e-mail: sm@otdelro.ru

Ответственным за проведение конкурса в Псковской митрополии назначен руководитель ОРОиК прот. Роман Ледин. Контактный телефон: +79212176354