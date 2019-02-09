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Около 500 волонтеров примут участие в проекте «Наши древние храмы»

Около 500 волонтеров примут участие в волонтерском проекте РПЦ «Наши древние храмы», который будет реализован весной в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев.



«Мы бы хотели, чтобы хотя бы человек 15 пришло на храм совместно с прихожанами. Лишние рабочие руки не помешают, - отметил представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев. - Дополнительные перчатки мы найдем».

Проекту, по его словам, потребуется в общей сложности порядка 500 человек. Напомним, по задумке проект позволит обновить фасады 30 храмов города и близлежащих деревень, а также привести в порядок их прилегающие территории.

Как было отмечено на пресс-конференции, проект можно смело назвать уникальным для Псковской области. Инициатором и вдохновителем проекта является митрополит Псковский и Порховский Тихон.