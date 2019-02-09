ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Псково-Печерская обитель»

ПсковГУ объявляет набор на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Псково-Печерская обитель».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Институте непрерывного образования ПсковГУ, программа «Псково-Печерская обитель» разработана для повышения квалификации лиц, имеющих высшее гуманитарное образование или прошедших профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «экскурсовод».
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Телефоны для справок:
+79212109490 Людмила Владимировна Алиева (руководитель программы),
+79113501080 Екатерина Викторовна Гончарова (координатор программы),
+8(8112)79-76-16 Оксана Витальевна Негина (Институт непрерывного образования Псковского государственного университета).
Более подробную информацию можно получить по адресу: https://vk.com/mipgid?w=wall-160037587_1425.