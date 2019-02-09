ПсковГУ объявляет набор на программу повышения квалификации «Псково-Печерская обитель»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Никаких оправданий виновному в «пьяном ДТП» священнику быть не может

Глава Ассоциации АСТУР о ситуации в Псково-Печерском монастыре: Это делается для того, чтобы иногородние экскурсоводы не говорили ерунды об обители и регионе