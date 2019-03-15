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Псковская епархия приглашает горожан принять участие в проекте «Духовная академия для мирян»

Кто такой Бог? Может ли человек постичь Его? Да и есть ли Он в этом мире, где несчастья, зло, несправедливость господствуют порой почти беспредельно? Эти вопросы о бытии Бога задавали себе миллиарды людей. И каждое поколение, каждый из нас не уйдет от поисков ответа на эти вопросы.

Об этом и о многом другом – в новом проекте Псковской епархии «Духовная академия для мирян». Встречи со слушателями будут проводить выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, ПсковГУ и высших духовных учебных заведений.

Занятия будут проходить еженедельно весь Великий Пост в период с 19 марта по 17 апреля по вторникам (начало в 18:30) и по средам (начало в 19:30) в Псковском Кремле в приходском доме. После занятий – ответы на вопросы.