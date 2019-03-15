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Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» открылась в Изборском музее

В музее-заповеднике «Изборск» открылась Первая Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, историки, краеведы, музейные работники, священнослужители собрались вместе, чтобы обсудить вопросы сохранения святынь и памятников Псковской земли.

Открыла конференцию директор Изборского музея Наталия Дубровская.

«Я сердечно приветствую всех на Первой Международная научно-практическая конференции "Сельские храмы. Незабытое». Мы как сотрудники музея столкнулись с различными культурно и исторически значимыми документами, как от паломников, так и из архивов и других источников. Есть фотографии. Все это не забыто и сохранено. Но для того, чтобы продолжилось сохранение документов, нужны такие конференции. И я очень благодарна тем, кто запустил этот творческий процесс», - отметила директор музея, приветствуя участников конференции.

Следующим собравшихся поприветствовал настоятель Никольского собора в Изборске, иерей Дмитрий Федоров.

«Мы проводим нашу конференцию по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Псковская земля богата святынями, памятниками. На ней всегда были храмы и монастыри. Они существовали из поколения в поколение. Наши земли несут верность православным традициям», - подчеркнул иерей Дмитрий, выразив надежду, что конференция «Сельские храмы. Незабытое» еще не раз пройдет на Псковской земле.

Продолжилось мероприятие в формате пленарного заседания по теме «Подвижники сельских храмов в России», после чего участники конференции посетят открытую выставку, подготовленную мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Экспозиция посвящена сельским храмам России.

Вечером в музее-заповеднике пройдет еще одно заседание с тематическими выступлениями, после которого ожидается посвященный сельским храмам России концерт лауреата Международных и Всероссийских музыкальных конкурсов, исполнительницы на гуслях Любови Басурмановой (Москва).

Напомним, Первая Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» в музее-заповеднике «Изборск» и в его филиале «Музей истории города Печоры» проходит 19 - 20 марта. Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения святого Псково-Печерского (1869 - 1960 годов) преподобного Симеона (Желнина), к 275-летию со дня рождения русского историка, коллекционера российских древностей и храмостроителя Алексея Мусина-Пушкина (1744 - 1817 годы), к 90-летию со дня рождения архитектора-реставратора Михаила Семенова (1929 - 1996 годы), к Году детского туризма в рамках Десятилетия детства в России и Международному десятилетию сближения культур под эгидой ООН (2013 - 2022 годы).