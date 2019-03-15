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Церковь / Партнеры и проекты

Разумное, доброе, вечное: как работают псковские воскресные школы

20.03.2019 11:16|ПсковКомментариев: 0

В минувшее воскресенье в Воскресной школе Храма Василия Великого, что на Советской, 21б, состоялось особенное событие - встреча с петербургской писательницей Ириной Рогалевой. Член союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, автор многих книг для детей и взрослых, победитель всероссийского православного литературного конкурса имени святого благоверного князя Александра Невского в номинации «Книга для детей» рассказала о своем творчестве и подписала книги для всех желающих - от мала до велика!

На Советской, 21б по выходным вообще не до скуки: ребятам рассказывают о церковных праздниках, традициях, истории православия, талантливые преподаватели проводят мастер-классы, по итогам которых организуются выставки, в том числе благотворительные. Не менее насыщенно и интересно проходят занятия и в воскресных школах других псковских храмов.

В Псковской епархии нам рассказали о том, где и как проходят подобные уроки, а самое главное - как записать на такие занятия своего ребенка.  

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Формально воскресные школы делятся на воскресные школы (свыше 10 человек) и воскресные группы (до 10 человек). Самые крупные школы Пскова и Псковского района организованы при Троицком соборе, храме Василия Великого (на горке), храме Иоанна Предтечи, храме  Николая Чудотворца в Любятово, Спасо-Елеазаровском монастыре, храме Успения с Полонища.

Ребятам разных возрастов рассказывают о Библии, знакомят с церковными таинствами, праздниками, часто проводят мастер-классы - например, воспитанники воскресной школы Спасо-Елеазаровского монастыря недавно научились шить необычные тряпичные куклы, а ребята из воскресной школы при храме в Крестах в прощеное воскресенье 10 марта мастерили трогательные сердечки из бумаги и ткани.

Особое место в жизни воскресных школ занимают праздничные мероприятия -  Рождество Христово, Масленица, Пасха всегда проходят весело, интересно. При этом зачастую воскресные школы объединяются и проводят добрые праздники совместно, приглашая в гости друзей. Например, воспитанники школы при Храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Крестах и при Храме Николая Чудотворца в Любятово активно сотрудничают с Псковским детским домом.

Об атмосфере таких встреч можно судить по отзыву Марии Леоновой, преподавателя воскресной школы Спасо-Елеазаровского монастыря: «Мы в школе много говорили. О предстоящем Рождественском празднике, наших подросших ребятах... «Старенькие» поразили меня самостоятельностью - шары воздушные разрисовали, звезды клеили сами. Выпили ведро чая, не считая обеда от монастыря... Родилось много хорошего, хочется просить Бога сохранить такую атмосферу. Это был замечательный, напряженный, насыщенный день. Ждем завтра, мечтаем о прогулке в Троицкий собор на ночную Литургию».

А вот что рассказывает о своих воспитанниках педагог храма в  Крестах Алёна Болоболова: «Ребята помладше закрепляют навыки чтения и чистописания на церковно-славянском языке, читают молитвы, узнают о святынях православия, разучивают песни к церковным праздникам, а еще - мастерят поделки, которыми радуют себя и тех, кому их дарят - воспитанников Детского дома, подопечных службы помощи «Белый цветок».

Составить представление о том, как проходят уроки в воскресной школе при храме Василия Великого, можно, посмотрев live-эфиры в группе школы в ВКонтакте.

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Каким образом записать на такие занятия своего ребенка? Как советует протоиерей Роман Ледин, руководитель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации, родителям, которые хотели бы, чтобы их ребенок посещал воскресную школу, стоит обратиться в ту церковь, прихожанами которой они являются. Если при храме проводятся воскресные занятия для детей, родителям объяснят, в какое время приходить, что необходимо для посещений, в какой форме проводятся занятия. Воскресные школы для детей функционируют почти при всех храмах нашего города.

Также можно задать вопрос в группе «Объединение воскресных школ Псковской епархии» во ВКонтакте. Ее участники - преподаватели воскресных школ. В любом случае следует вдумчиво отнестись к вопросу определения ребенка. Особенно это важно, если родители невоцерковленные. Если они хотят привить своему ребенку православные ценности, сами при этом не прилагая никакая усилий к соблюдению заповедей, вряд ли получится что-то дельное. «Хорошо, если родители - активные христиане», - подчеркнул протоиерей Роман Ледин.

Что касается минимального и максимального срока обучения в церковной школе, то здесь не применим критерий «надо».  «Пока ребенку интересно – он будет стремиться на занятия, - подчеркивает Мария Леонова. - Большинство педагогов стараются так построить работу на своих занятиях, чтобы было интересно всем ребятам. Прийти в школу при храме никогда не поздно, в любом возрасте. Правда, иногда подросток может выбрать не ту школу, что находится при его храме, ведь он ищет независимости. Вы можете посоветовать своему взрослеющему чаду познакомиться с православным молодежным движением Пскова, если подросток не видит интересной деятельности для себя в приходе».

По окончании воскресной школы обычно не выдаются документы. «Это не является обязательным условием, - объясняет преподаватель воскресной школы Спасо-Елеазаровского монастыря. - Сегодня церковь не стремится к жесткой регламентации таких вопросов, поэтому не пугайтесь, если документ не выдается. Главное – наполненность деятельности детей, интерес ребенка и ваше доверие педагогам».

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«Учите детей в первую очередь не тому, как правильно брать благословение у батюшки, а тому, чтобы уступить место старику, подать руку женщине, выходящей из автобуса, и делать все это ради Христа… Религиозное воспитание начинается не тогда, когда мать учит читать «Отче наш», а когда отец учит сына поблагодарить мать за выстиранную рубашку и приготовленный обед», - писал священник Александр Овчаренко.

Сегодня воскресные школы Пскова занимаются именно этим - сохранением культуры повседневного быта, взаимоуважения, интереса к своей истории и семье.

Важно

Деятельность воскресных школ регламентируют два документа, утвержденных на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви от 9 марта 2017 г: Положение «О деятельности воскресных школ для детей Русской Православной Церкви» и Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви.

Теги: #РПЦ #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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