Школа звонарей храма святых Жен Мироносиц приглашает псковичей на учебу

Школа звонарей храма свв.Жен Мироносиц (ул.Коммунальная, 13) приглашает всех желающих на учебу.
В программе обучения:
1. Теоретические занятия по уставу колокольного звона
2. Практические занятия с преподавателем
3. Практические занятия самостоятельно.
После окончания учебы выпускникам выдается диплом. Срок обучения - 2 месяца.
Обучение проводит профессиональный звонарь с многолетним стажем Игнатий Шешуков
Справки по тел.8-917-936-47-06
Группа храма свв.Жен Мироносиц во ВКонтакте https://vk.com/club62230046