Церковь / Партнеры и проекты

Ответам на вопросы современного человека о вере и церкви посвящена новая книга издательства «Вольный странник»

Издательство Псковской епархии «Вольный странник» сообщает о выходе в свет книги митрополита Афанасия Лимасольского «Да не смущается сердце ваше...».

В новой книге владыки Афанасия - ответы на вопросы современного христианина: о жизни со Христом, семье и отношениях с ближними, работе и Промысле Божием о каждом человеке. В проповедях епископа Кипрской православной церкви, митрополита Лимассольского - опыт христианина, касающийся сердца каждого из нас, совет его, простой и понятный, но исполненный духовной мудрости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в издательстве «Вольный странник», книга уже появилась в псковских храмах, в том числе в Епархиальном магазине, а также доступна для заказа онлайн. Стоимость оригинального издания будет демократичной и доступной для любого желающего ее приобрести.

Напомним, новое издательство «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора - митрополита Тихона (Шевкунова).

Издательство выпускает произведения, одухотворенные опытом и святых отцов, и современных проповедников слова Божия, а также открывает для всех богатейший дар наследия Псково-Печерских старцев.

Приобретая продукцию издательства, вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, в ремонт древних храмов Псковской епархии.

Сайт издательства: http://www.vsbook.ru

ВКонтакте: https://vk.com/vsbooks/

Instagram: https://www.instagram.com/vsbooks_/

Заказ книг оптом: kosyh.a@expohistory.ru