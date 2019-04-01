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Состоялась первая паломническая поездка экскурсионного центра Свято-Троицкого кафедрального собора «Троицкий»

1 апреля, в день памяти преподобных Вассы и Симеона Псково-Печерских, группа паломников во главе с Мариной Ивановой, сотрудницей Экскурсионного центра «Троицкий», посетила Псково-Печерский монастырь.

Паломники молились на Литургии Преждеосвященных Даров, возглавил богослужение митрополит Псковский и Порховский Тихон, которому сослужил митрополит Евсевий (Саввин), молитвенно праздновавший в этот день 35-летие архиерейской хиротонии.

По окончании богослужения паломники приложились к мощам преподобного Симеона в Сретенском храме, посетили Ближние пещеры, где поклонились мощам преподобных Вассы и Ионы, Марка, а также вознесли свои молитвы в Успенском соборе у раки с мощами преподобномученика Корнилия и у чудотворной иконы Успения Пресвятой Богородицы.

Паломники также посетили келию преподобного Симеона Псково-Печерского, в которой он подвизался в монастыре в течение 33 лет.

После славной Псково-Печерской обители паломники посетили источник св. Иоанна Предтечи, где пропели величание святому и совершили омовение. Затем, подкрепив силы горячим иван-чаем с булочками вернулись в Псков.

Добавим, что представители экскурсионного центра «Троицкий» просят заранее планировать совместную поездку, чтобы успеть забронировать места. Ближайшая поездка, организованная экскурсионным центром «Троицкий», состоится 7 апреля, на Благовещение. На нее набор участников уже завершен, мест больше нет.

Ознакомиться с расписанием дальнейших поездок можно в группе экскурсионного центра Свято-Троицкого кафедрального собора «Троицкий» во ВКонтакте или по тел.+7 (921) 508-80-30.

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