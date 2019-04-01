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На бесплатную экскурсию по Псковскому Кремлю приглашает горожан экскурсионный центр «Троицкий»

Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей 7 апреля на бесплатную экскурсию по территории Кремля.

Участники смогут погрузиться в таинственный и прекрасный мир ансамбля Псковского Кремля, побывают на макете Кремля в образе XV века, узнают много нового и интересного о этом древнем месте.

Экскурсию «Кремль неизвестный» проведёт известный псковский краевед, экскурсовод, автор исторических этюдов и видеофильмов о земле Псковской, Валерий Пилявец.

«Очень часто мы живем и не замечаем интересные вещи, которые нас окружают, - подчеркнули в экскурсионном центре. - Мы решили это исправить и ждем всех желающих погрузиться в историю прекрасного древнего города, в котором мы живем!»

Мероприятие начнется в 12.00, сбор у ворот Псковского Кремля.

Напомним, экскурсионный центр является частью Паломническо-Просветительского центра «Троицкий», созданного при Свято-Троицком кафедральном Соборе по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Идея создания центра возникла из необходимости объединения псковичей, в особенности детей и молодежи, с целью духовно-нравственного развития, увеличения интереса к истории и культуре своего региона.

Центр организует экскурсионную деятельность по разнообразным маршрутам, включая святыни Псковской земли: Свято-Троицкий кафедральный собор, Псково-Печерский, Спасо-Елеазаровский, Мирожский монастырь, и предлагает экскурсии не только паломнической направленности, но также культурно-познавательные, этнографические, экотуры, велоэкскурсии, индивидуальные и групповые фольклорные программы, театрализованные экскурсии.

В частности, 7 апреля экскурсионный центр «Троицкий» приглашает в паломническую поездку в Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь на престольный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Сбор в 7.50 (у колокольни Псковского Кремля, есть возможность забрать туристов по пути следования автобуса), отъезд в 8.00. В 10.00 - молитва за Божественной Литургией, по окончании богослужения - праздничная трапеза, экскурсия по монастырю и посещение источников: иконы Казанской Божией Матери; радоновый источник прп. Александра Свирского; источник Живоносного Креста; источник прп. Никандра, ископанный самим преподобным. Возвращение в Псков ориентировочно в 15.00. Ароматный чай со сладкими булочками и душевная атмосфера прилагаются!

Задать все интересующие вопросы можно по тел. +7 (921) 580-80-30

Группа центра во ВКонтакте https://vk.com/krompskov

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