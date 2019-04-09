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Занятия, которые не хочется прогуливать: псковская молодежь поделилась впечатлениями о лекциях «Духовной академии для мирян»

Помните финальный эпизод фильма Карена Шахназарова «Курьер»?

- Слушай, Базин, у тебя есть мечта?

- У меня мечта пальто купить. Зима на носу, а мне ходить не в чем.

Иван снимает пальто и отдает его Базину.

- На, носи на здоровье. Мне все равно в армию скоро. Носи - и мечтай о чем-нибудь великом.

В наши дни пальто уже никого не удивишь, сейчас в этом диалоге, наверное, фигурировал бы спорткар или мегасмартфон. Вещи меняются, но смысл неизменен: человеку, особенно молодому, нужно нечто большее - определиться со своим местом в жизни, отношением к миру, пониманием жизни и смерти, духовности и ответственности.

Проект Псковской епархии «Духовная академия для мирян» был задуман именно как площадка для объединения тех, кто пытается вникнуть в смысл бытия в его православном изводе. Любой желающий вне зависимости от пола, возраста, социального статуса и вероисповедания получил возможность приобщиться к философскому наследию христианства, открыть сферу обыденного мышления для новых идей.

Первые занятия прошли в середине марта, после начала Великого поста. Два раза в неделю, по вторникам и средам, со слушателями Академии встречаются представители псковского духовенства, а также выпускники МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, ПсковГУ и высших духовных учебных заведений. Самое главное в этих лекциях, пожалуй, то, что гости могут активно участвовать в занятиях, задавать вопросы, спорить, выражать свое собственное мнение.

Неудивительно, что первые же занятия привлекли довольно большое количество псковичей - как пожилых людей, так и молодежи. Кто такой Бог? Может ли человек постичь Его? Есть ли Он в этом мире, где несчастья, зло, несправедливость господствуют порой почти беспредельно? Какие предсказания ветхозаветных пророков действительно сбылись? В чем суть таинств исповеди и причастия? Наконец, почему Владимир Познер считает, что Библию надо читать всем? Тематика лекций разнообразна, но так или иначе, вероятно, сводится к одной центральной проблеме - нужна ли вера современному человеку.

Судя по отзывам молодых псковичей о лекциях «Духовной академии для мирян», слухи о том, что нынешнее поколение потеряно и его не волнуют вечные вопросы, сильно преувеличены. Интерес к философии для них - насущная необходимость. Вот лишь некоторые из отзывов.

«Духовная академия для мирян, которая недавно стала общедоступна для всех желающих познакомиться с Богом и Церковью поближе, - это то место, куда на самом деле хочется прийти. Темы довольно глубокого духовного содержания раскрываются на доступном для восприятия каждого человека, независимо от возраста, языке. Здесь каждый сможет помимо услышанного задать волнующие его вопросы и получить исчерпывающие ответы! Приходите и, возможно, здесь вы обретёте что-то важное и нужное для вас! А замечательным лекторам - огромное спасибо за ваш труд и внимание к каждому приходящему в Дом Причта послушать и научиться у вас!» (Антон Пауков).

«Духовная Академия мирян коротко и содержательно рассказывает об основах христианского вероучения. Духовно-нравственный кризис в обществе набирает обороты - даже среди православных христиан. И это отличная площадка для восстановления утраченных, к сожалению, у многих людей духовных знаний» (Софья Козлова).

«За весьма короткий срок занятия в академии посетили более 300 слушателей. Каждая лекция полна, интересна и понятна для всех желающих независимо от возраста. Рождение Духовной академии для мирян на Псковской земле крайне важно для общества, как православных людей, так и для людей невоцерковленных, так как каждая лекция направлена на то, что бы все желающие могли прикоснуться к истине, вере, узнать родную культуру, прочувствовать ее» (Кристина Кургинянц).

«Мне очень нравятся эти занятия. Это то, что нужно всем, для любого возраста. Все так легко, ненавязчиво, в тоже время интересно, информативно, доступно для всех. Увлекательно, очень хорошо, что приводятся примеры из разных сфер жизни» (Наталья Алексеева).

Занятия не оставляют равнодушными и людей более старшего возраста. Взрослые псковичи говорят о доброжелательной атмосфере, царящей на встречах, о пользе и поучительности лекций, о том, что они строятся как равноправный диалог между лектором и слушателями. Многим запомнился момент, когда на одно из занятий в Доме причта заглянул митрополит Псковский и Порховский Тихон - он спросил, интересно ли проводятся занятия, на что услышал единодушное «Да!». Митрополит призвал слушателей не бросать занятия и завершить начатое до конца.

Лекции «Духовной академии для мирян» продолжатся до 17 апреля. Если вы еще не успели посетить ни одного занятия - не расстраивайтесь, вы можете присоединиться к слушателям даже сейчас! К тому же все лекции выложены в аудиоформате на странице проекта во ВКонтакте. Здесь же вы найдете актуальную информацию о времени проведения занятий и тематике.

Присоединяйтесь к занятиям, которые не хочется прогуливать!

Елена Никитина