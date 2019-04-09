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Чтобы научиться звонить на колоколах, надо проще смотреть на мир - преподаватель псковской школы звонарей Игнатий Шешуков

Уроки в этой необыкновенной школе начинаются с молитвы и чаепития, домашние задания выполняются без напоминаний. Оценок не ставят, но экзамен через два месяца ученикам сдавать все же придется. А как иначе? Хочешь стать квалифицированным звонарем - придется потрудиться!

Школа звонарей при храме Жен-Мироносиц открылась в Пскове в сентябре прошлого года с благословения митрополита Псковского и Порховского Тихона. Сейчас здесь обучается уже третий поток псковичей: и неусидчивые мальчуганы лет 12, и молодые девушки, и пожилые мужчины - интересно всем, вне зависимости от возраста и пола. Мы расспросили педагога школы Игнатия Шешукова о том, сложно ли учиться звонарному искусству, почему псковичи с охотой приобщаются к колокольному делу, где в Псковской области самый красивый звон и... можно ли за два месяца научиться играть на колоколах «Чижика-Пыжика».

Чудесная школа

- Игнатий, как вы пришли к такому необычному занятию, как появилась идея открыть школу звонарей в Пскове?

- Учиться колокольному звону я начал в 10 лет в древнем Успенском монастыре на острове Свияжск под Казанью. Колокольня была очень красивая, очень похожая на псковские звонницы - романтичная, с каменными ступенями. Там были потрясающие колокола и не было звонаря. Я просто разговаривал с иеромонахом, и не знаю, искренне или просто поддержать разговор, сказал ему: «Здорово было бы в колокола звонить!» А он ответил: «Так иди и звони». В монастыре был человек, который теоретически знал, как что делается. Так я начал звонить. Но впервые узнал, что такое настоящий мастерский колокольный звон, когда оказался в Москве и услышал Илью Михайловича Дроздихина. Он звонил так, как я даже вообразить не мог. Я сразу к нему напросился в ученики.

В 2005 году Илья Михайлович открыл школу звонарей, я у него преподавал. Потом он стал лить свои колокола, одни из лучших на сегодня в России, и подарил школе в Пскове учебную звонницу. Это чудо в истории псковской школы звонарей не единственное. Второе событие произошло буквально пару недель назад - встреча с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Владыка заинтересовался школой, очень воодушевился идеей, принял в ней самое активное участие и взял все расходы школы на себя. Благодаря этому с настоящего времени все занятия у нас бесплатные. Раньше двухмесячные курсы стоили 5000 рублей. Мы очень благодарны митрополиту Тихону за такую возможность.

- Сколько человек на сегодня уже закончили школу и стали квалифицированными специалистами?

- В данный момент обучается третий поток. Максимальное количество человек на курсе - 12, это две группы по 6 человек, одни занимаются в понедельник, другие - в четверг. Урок длится три часа, изучаем теорию, практику. Еще одну группу практически невозможно взять: учебная звонница занята в течение всего дня, потому что ученики по графику приходят дополнительно тренироваться, выполняют домашнее задание. Практически все свободное время заполнено. Все дело в практике - чем больше занимаешься, тем быстрее все поймешь.

Сейчас прошло объявление о наборе на следующий поток, люди звонят, мы их записываем уже ориентировочно на май.

- Как проходят экзамены в школе звонарей?

- Обучение длится два месяца, затем я даю неделю-другую на подготовку к экзамену, по результатам которого ученикам выдаются дипломы об окончании школы, о том, что выпускник знает устав, канон, знает, как звонить, когда, какие звоны бывают, владеет азами настройки системы на звонницах, как правильно повесить колокола.

- Какие требования предъявляются к тем, кто приходит в школу? Насколько необходимо, чтобы у человека был музыкальный слух, чувство ритма?

- Чувство ритма можно развить. Есть упражнения на нашей звоннице, есть домашние упражнения для того, чтобы его сформировать.

Первый выпуск Школы звонарей

Дозвониться в космос

- Какие люди и с какой целью приходят в псковскую школу звонарей?

- У всех людей разные задачи. Со стороны кажется, наверное, что в школу могут прийти исключительно воцерковленные люди, которые являются прихожанами храма, у которых есть возможность звонить в колокола, которые хотят стать звонарями... В действительности все иначе. Есть те, кто хочет стать звонарем и приходит для того, чтобы получить необходимые навыки. Есть люди, которые приходят, потому что им интересно что-то новое для себя открыть. Можно ведь пойти на курсы рисования, английского языка, кулинарии - все это из нашего мира, нам знакомо. А колокольный мир - космический. В нем столько необычного, того, с чем человек никогда в жизни не сталкивался.

Есть те, кто приходит из-за определенных проблем со здоровьем. Я из Москвы, по образованию гитарист, занимался музыкой с людьми, у которых были психологические комплексы: кому-то было сложно общаться, кто-то боялся выходить из дома. Мы занимались музыкой, но у меня не было задачи сделать ученика профессиональным музыкантом. Если за первое занятие он переборет себя и дернет за любую струну - значит, занятие прошло хорошо, контакт налажен. А если за месяц он не постесняется попробовать взять несколько аккордов - это большой успех! Сейчас, имея 18-летний опыт звона в колокола, я понимаю, что колокола для терапевтических целей более совершенны. С одной стороны, ты извлекаешь по-настоящему громкие звуки - тебя слышно, но в то же время ты неминуемо находишься в абсолютно уединенном состоянии.

Еще приходят люди, для которых школа - это просто возможность познакомиться с интересным миром колокольной культуры.

- В объявлении указано, что принимаются дети с 10 лет. Насколько школьники могут справиться с программой обучения?

- В этом потоке набралось 5 детей. Я хочу сделать отдельную детскую группу - у них совсем другой способ обучения. Заниматься три часа им тяжело, да и часть теории им вообще не нужна. Здесь многое зависит от ребенка, его усидчивости, желания. У меня были ученики и 10, и 12 лет - великолепные звонари! Между прочим, у детей лучше получается звонить в колокола. Потому что они смелее. Я взрослым часто говорю - представьте, что вы 10-летний ребенок. Здесь надо идти от практики. Просто взять веревки и начать движение, не думая, что при этом должно произойти.

Взрослые чаще бывают зажатыми, робеют, стесняются, что у них не получится, хотят все понять, по полочкам разложить, от ума подойти и извлечь благоприятный звук. А дети - им дайте скорее попробовать, хватают веревки кое-как. Такое дерзновение действительно спасает от многих ошибок в начале. И если человек начинает свой путь таким образом, то дальше его надо просто скорректировать немного. Это гораздо проще, чем подталкивать человека, доказывать, что не надо стесняться. Дети проще смотрят на мир: вот веревки, их надо дергать - и будет звук.

К тому же результаты занятий в школе видны сразу, после первого урока, можно более-менее какой-то звон воспроизвести. А это очень положительное качество: на гитаре чтобы добиться первых результатов, нужно постараться. Это, конечно, не отменяет того факта, что колокола - весьма сложный инструмент и нет такого потолка, в который можно упереться: каким бы человек не был профессионалом, сколько бы лет он этим не занимался каждодневно, он всегда понимает, что ему еще есть куда развиваться.

- Коллеги, отправляя меня на интервью, просили обязательно спросить, можно ли звонить в колокола женщинам. Можно?

- Конечно! Среди девушек сейчас даже больше звонарей, чем мужчин. Во-первых, девушек в принципе больше, во-вторых, девушек больше в церкви на службах. На большинстве псковских звонниц женщинам тяжело. Но только лишь по причине того, что неграмотно настроена колокольная система. Задача звонаря, который занимается настройкой, сделать так, чтобы во все колокола вне зависимости от размеров, было легко звонить. В этом есть свои секреты, тонкости.

- Тех, кто получил дипломы профессиональных звонарей на первых двух потоках, можно сегодня услышать на звонницах псковских храмов?

- Да, мне сегодня наш выпускник, который до учебы был далек от церковной жизни, радостно рассказывал, как он каждый день к 7 утра ходит на колокольню, как ему нравится это дело, которое стало частью его жизни.

Вообще если перестать звонить, через полгода все забывается. Желательно хотя бы изредка звонить. Наша школа предоставляет такую возможность. Когда человек закончил обучение, я всем говорю: у кого нет возможности звонить, приглашаем с настоятелем храма Жен-мироносиц на нашу колокольню. В дальнейшем я мечтаю вывести эту школу на более семейный лад, мы и сейчас поддерживаем отношения с теми, кто уже отучился, я приглашаю всех на экзамены следующего курса, устраиваю небольшие концерты колокольного звона.

Музыка без нот

- В Пскове есть талантливые звонари?

- ПолнО. Почти все ученики школы звонарей действительно звонят - за два месяца развиваются так, что я даже думаю: впереди еще три занятия, чему я их научу? Мне надо прыгнуть выше своей головы.

- У какой колокольни в Пскове самый красивый звон?

- Мне очень понравилась звонница на острове Верхний. Там есть и новые колокола, и немалое количество старинных колоколов с совершенно невероятным звуком.

Идеально построенная звонница - это проигрышный путь. Если на звоннице есть 8 колоколов и между ними складываются сложные отношения (один колокол с каким-то хорошо работает, с другим плохо), то звоны получаются максимально красивыми и интересными, с большим количеством красивых аккордов, интервалов. Звонница на острове Верхний - рекордсмен по возможностям. Там 10 колоколов - 3 зазвонных, 4 подзвонных и три благовеста.

Я настраивал ее осенью и столкнулся впервые в жизни с необъяснимым явлением. Самый большой подзвонный колокол и по размерам, и по звуку отличается от следующего по величине. Во время звона он по необъяснимым причинам все больше пристраивается под ближайший колокол и за пять минут (звон по уставу длится около 15 минут) - он начинает звучать в унисон, хотя изначально между ними полтора тона разница.

- В колокольном деле есть место для творчества?

- Колокольный звон - это 100%-ная импровизация. Конечно же, есть каноны, правила, законы, традиции. Но так или иначе звонарь опирается на свои возможности, в том числе технические. Импровизация заключается в сочетании приемов, устоявшихся веками, и добавлением чего-то своего. Здесь нет нот - и не может быть. Потому что каждый колокол неповторим. Это характерная черта именно русских колоколов. Кстати, «Чижика-Пыжика» на колоколах, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», и не сыграешь именно потому, что колокола устроены иначе, здесь конкретных нот нет. Самый базовый простой первый звон в сто раз интереснее «Чижика» в плане возможностей - громко, ритмично, все работает - и руки, и ноги.

То, что мы делаем на учебной звоннице, невозможно сделать на любой другой. Просто потому, что эти колокола имеют свое звучание. Я звоню не просто слепо, а включаю мозги и уши - слушаю: с маленькими колоколами звучит хорошо средний зазвонный, а маленький зазвонный, допустим, создает определенный диссонанс. За счет этого звон приобретает свою изюминку. Попробую эту же последовательность на другой звоннице - получится другой звон. Звонарь подстраивается под каждую колокольню.

Когда я говорю про интересные ритмы и импровизацию - это не значит, что звонарь на колоколах занимается джазом. Все очень скромно. Колокольня - это не место для реализации своих творческих идей, не музыкальная площадка. Это часть храма, и колокольный звон - часть службы, имеющая конкретные задачи. Человек идет на службу и по звону может определить: сегодня большой праздник.

- Вы так говорите о колоколах, как будто они живые.

- По меньшей мере у них есть характер. Ярко выраженный. О колоколе не расскажешь в одном предложении. С ним надо познакомиться, поговорить.

Кстати

Как рассказал Игнатий Шешуков, колокола в Россию завезли из Европы, но культура колокольного звона существует только в России. Она зародилась после татаро-монгольского ига. В остальном православном мире - в Греции, Иерусалиме, Грузии - колоколов очень мало. Богатая колокольная традиция, с 6 видами звонов, существует только в России. Для нашей страны издавна колокольный вопрос был вопросом престижа государства. В России отливались самые большие колокола (например, вес Царь-Колокола - 204 тонны), устанавливалось самое большое количество колоколов - не 2-3, а до 20 колоколов. Были даже особые колокола, которые звонили встречные звоны, когда приезжали послы из других государств.

До революции не каждому человеку разрешалось отливать колокола. Человек должен был пройти долгую школу на литейном заводе, получить хорошие рекомендации, с которыми можно было обратиться к государю за разрешением лить колокола. Колокололитейщиков освобождали от налогов, воинской обязанности. До революции было множество заводов, где лили колокола, но после революции все уничтожили. С 80-х годов стали восстанавливать традиции. Сегодня в России работает довольно много литейных заводов.

Если вас заинтересовала информация о школе звонарей, вы хотите получить знания и навыки колокольного мастерства, обращайтесь в храм свв. Жен-Мироносиц (ул.Коммунальная, 13) или звоните по тел. 8-917-936-47-06. Группа храма во ВКонтакте https://vk.com/club62230046