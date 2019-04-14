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В список храмов-участников амбициозного проекта Псковской епархии вошли церкви на о.Залит и Василия на горке

Псковская епархия объявила о начале набора волонтеров, желающих принять участие в масштабном проекте РПЦ «Наши древние храмы», идейным вдохновителем которого является митрополит Псковский и Порховский Тихон. Как стало известно Псковской ленте Новостей, в перечень храмов-участников проекта вошли, в частности, церкви на острове Залит и Василия на горке в Пскове.

Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, проект предполагает проведение массовой акции, во время которой добровольцы и прихожане единовременно сделают уборку прилегающих к храмам территорий и косметический ремонт фасадов. Идею проекта поддержала местная администрация, ее оформили в президентский грант. Средства по большей части пойдут на покупку инвентаря.

Заявить о своем желании принять участие в волонтерском проекте можно по тел. 8-911-690-73-33 (Наталья)

Добавим, что проект «Наши древние храмы» планируется завершить в Псковской области к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. К работам будут активно привлекаться не только волонтеры, но и члены научно-методического совета, куда входят архитекторы-реставраторы.