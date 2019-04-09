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Экскурсию для младшеклассников Псковской школы-интерната провел клирик Свято-Троицкого собора

В Свято-Троицком кафедральном соборе прошла очередная экскурсия и занятие с учениками 3-4 классов Псковской школы-интерната.

Экскурсию провел клирик собора иерей Антоний Савченко. Батюшка рассказал о вере, храбрости и жертвенности православных псковских князей, почивающих в Троицком соборе.

Экскурсия продолжилась разговором на тему храбрости и добродетели, чаепитием и просмотром мультфильма о Георгии Победоносце.

Прощаясь с ребятами, отец Антоний благословил их на на успехи в учебе и добрых делах.