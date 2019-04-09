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Книга о святом Иоанне Богослове и архимандрите Иоанне (Крестьянкине) вышла в серии «Именинник» издательства Псковской епархии

В серии «Именинник» издательства Псковской епархии «Вольный Странник» вышла новая книга «Святой Иоанн Богослов и архимандрит Иоанн (Крестьянкин)».

Как подчеркнули в издательстве издание станет прекрасным подарком тем, кто носит имя Иван (Иоанн) и для кого святой Иоанн Богослов является небесным покровителем. Она включает литературно обработанное житие святого апостола Иоанна Богослова и рассказывает о жизненном подвиге Иоанна (Крестьянкина), великого старца наших дней, о таинственной духовной связи апостола Христа и современного подвижника благочестия.

В ближайшее время книга появится в псковских храмах, в том числе в Епархиальном магазине, а также будет доступна для заказа онлайн. Стоимость оригинального издания будет демократичной и доступной для любого желающего ее приобрести.

Напомним, новое издательство «Вольный Странник» выпускает книги совместно с издательством Псково-Печерского монастыря. Здесь работает одна команда с единым управлением и благословением главного редактора - митрополита Тихона (Шевкунова).

Издательство выпускает произведения, одухотворенные опытом и святых отцов, и современных проповедников слова Божия, а также открывает для всех богатейший дар наследия Псково-Печерских старцев.

Приобретая продукцию издательства, вы вносите свой вклад в столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, в ремонт древних храмов Псковской епархии.

Сайт издательства: http://www.vsbook.ru

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Заказ книг оптом: kosyh.a@expohistory.ru