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Набор детей на обучение хоровому пению объявила Псковская епархия

По личной инициативе министра просвещения РФ Ольги Васильевой, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, при поддержке администрации Псковской области в лице губернатора Михаила Ведерникова в Псковской епархии начинает свою работу школа хорового пения для детей.

На базе МБОУ «Лицей №4» города Пскова открываются подготовительная группа (на уровне дошкольного образования, с 6 лет) и первый класс (на уровне начального общего образования). Обучение бесплатное.

Обучение организует педагогический состав Художественного лицея имени А.С. Пушкина: художественный руководитель и регент Сретенской духовной семинарии диакон Александр Амерханов, специалисты в области детского и юношеского хорового пения городов Москвы и Пскова.

Конкурсные прослушивания на обучение в 2019-2020 учебном году будут проходить 23 и 24 апреля, 13 и 14 мая в 16:00 по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, 9, МБОУ «Лицей №4».

Телефоны для справок:

«Художественный лицей им. А.С. Пушкина» — +7-916-138-16-98

МБОУ «Лицей №4» — (8112) 56-56-31; 57-51-61.