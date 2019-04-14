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Горожан приглашают принять участие в сборе пасхальных подарков для детей-сирот, пациентов онкодиспансера и пожилых людей, организованном Псковской епархией

Социальный отдел Псковской митрополии организовал сбор подарков к празднику Пасхи - Светлого Воскресения Христова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, подарки вручат подопечным Псковского и Печорского детского домов, Детской деревни SOS, социального приюта для детей и подростков Пскова и Порхова, Красногородской школы-интерната для детей-сирот, а также дома-интерната для престарелых в с.Новоселье. Кроме того, часть подарков пойдет детям из многодетных семей и матерям-одиночкам.

Список возможных вариантов подарков для детей: шоколадные яйца, альбомы для рисования, карандаши, фломастеры, краски, а также книги. Бабушки и дедушки из дома-интерната будут рады зефиру и конфеткам помягче, а также душистому мылу.

Для поздравления пациентов онкодиспансера маленькие псковичи могут подготовить пасхальные открытки, сделанные своими руками.

Традиционно перед Пасхой также проводится сбор подарков для социальной гостиницы Пскова: ее подопечным пригодятся бритвенные станки, мыло, зубная паста и щетки, шампуни, новые носки и небольшие полотенца.

Все вышеперечисленное можно приносить в храм свт. Василия Великого (на горке). Сбор до 28 апреля.

Добавим, что перед вручением подарков во всех упомянутых учебных, медицинских и социальных учреждениях покажут спектакль «Аленький цветочек», подготовленный силами православной молодежи Пскова.